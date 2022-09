« Meurtres à Amiens » du 3 septembre : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3

5 ( 1 )

« Meurtres à Amiens » au programme TV du samedi 3 septembre 2022 – C’est un téléfilm inédit qui vous attend ce samedi soir sur France 3 ! Il s’agit de « Meurtres à Amiens », qui fait partie de la collection « Meurtres à…. ». Une enquête qui va vous plonger au coeur de la capitale historique de la Picardie.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







« Meurtres à Amiens » : présentation

Au cœur des hortillonnages d’Amiens, sur une nacelle de manège en forme de Nautilus, flotte le corps sans vie de Charlotte Jelenski.

Qui aurait pu s’en prendre à cette femme sans histoire, qui menait un ambitieux projet de parc d’attraction sur le thème de l’œuvre de Jules Verne ?



Le capitaine Louis Monet, victime d’un burn out suite au suicide de sa coéquipière, et sa nouvelle adjointe Léa Barnier, de trente ans sa cadette, se lancent sur l’affaire. Ces deux-là vont devoir apprendre à enquêter ensemble, entre Amiens et Le Crotoy, la terre de villégiature de Jules Verne, où a eu lieu un drame de l’adolescence dans un centre éducatif fermé, mêlant l’horreur à la féerie du monde de l’auteur.

« Meurtres à Amiens », le casting

Avec Grégoire BONNET (Monet), Joyce BIBRING (Léa), Anne LOIRET (Eléonore), Célia ROSICH (Charlotte), Aladin REIBEL (Jelenski), Janis ABRIKH (Gaspard), Nicolas GRANDHOMME (Philippe), Xavier ROBIC (Jauffert), Anthony GOFFI (Max), Julien DESJARDINS (Thomas), Pascal CASANOVA (Paul Chevrier)

« Meurtres à Amiens » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.

