« Mia et le lion blanc » : votre film inédit ce soir sur M6 (2 septembre)

« Mia et le lion blanc » au programme TV du vendredi 2 septembre 2022 – C’est une jolie soirée qui vous attend ce soir sur M6 avec la diffusion du film inédit « Mia et le lion blanc ». Une relation d’amour et d’amitié hors du commun !







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en direct sur 6play







« Mia et le lion blanc », le synopsis

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parent en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables…

Suivi d’un documentaire inédit dans lequel Gilles de Maistre dévoile les coulisses du tournage si particulier du film ainsi que la construction de la relation entre l’actrice et le lion.



Le saviez-vous ?

– D’après une histoire vraie : Gilles de Maistre a croisé un jeune garçon qui vivait entouré de lions dans une ferme en Afrique du Sud. L’enfant ignorait que ses parents élevaient les félins pour en faire des trophées de chasse.

– Gilles de Maistre a fait appel au zoologiste sudafricain Kevin Richardson surnommé “l’homme qui murmure à l’oreille des lions”. Véritable star internationale, il a créé un sanctuaire pour les lions qui y vivent en autonomie et interagit avec eux depuis plus de vingt ans.

– Daniah De Villiers s’est installée, à 11 ans, pour vivre pendant trois ans avec le lion. Ils ont grandi ensemble. “Il était impossible de filmer une histoire d’amitié entre un lion et un enfant… à moins d’un bébé lion qui adopterait l’enfant. C’est le fruit de trois ans de travail, à raison de trois séances d’imprégnation par semaine”.

– L’équipe a considéré le lion comme un acteur et non comme un animal qu’on dresse. Ainsi, il s’est habitué aux caméras et aux micros et était capable de refaire les mêmes choses lors d’une nouvelle prise.

– Un film qui alerte sur la chasse de lions d’élevage : Le lion est une espèce de plus en plus menacée. la plupart sont destinés à être abattus par de riches touristes. La population globale des lions est estimée à plus de 20.000 individus, selon Paul Funston, directeur du programme Lion à l’ONG Panthera en 2021. Un recensement en 2014 a calculé que ce chiffre avait chuté de 43 % en 21 ans.

Et à 23h, le making-of

Dans ce documentaire, Gilles de Maistre dévoile les coulisses du tournage si particulier du film « Mia et le lion blanc ». Car on ne dirige pas un animal sauvage comme un humain ! Avec de nombreux témoignages et des images inédites du tournage, découvrez comment est né ce projet et toutes les étapes qui ont mené à la création du film : le casting, l’acclimatation de l’équipe et des lions, leur quotidien pendant 3 ans, les risques et contraintes mais surtout les moments uniques et inoubliables.

