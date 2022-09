Les routes de l’impossible du 2 septembre : direction la Guinée ce soir sur France 5

5 ( 2 )

Les routes de l'impossible du 2 septembre – Direction la Guinée ce soir dans le nouveau numéro inédit du documentaire « Les routes de l'impossible » sur France 5. Il a pour thème « Guinée Conakry : la vie sur un fil ».







A suivre dès 21h10 sur France 5, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Les routes de l’impossible du 2 septembre « Guinée Conakry : la vie sur un fil »

Les forêts de la Guinée Conakry n’ont pas encore livré tous leurs mystères. Les mythes et les croyances que leur prêtent les habitants aident à supporter un quotidien souvent difficile. Agrippés à des échelles en bois plus que centenaire, des hommes défient des falaises hautes de 800 m pour rejoindre leurs familles ou se rendre dans leurs champs.

Au volant de leur camion, Mamady et ses fils affrontent des averses diluviennes qui rendent la piste cauchemardesque. Les pluies abondantes et les 1300 cours d’eau et fleuves qui le parcourent ont donné pour surnom au pays : Le château d’eau. Un paradoxe, l’eau courante est rare, même pour les centres de santé. Seule moyen, installer des citernes géantes, mais les transporter en taxis-brousse sur les pistes défoncées n’est pas une mince affaire ! La récolte d’huile de palme procure un minimum de revenus aux habitants, mais le travail est pénible et seules les motos peuvent transporter le précieux liquide. Chargées de dizaines de bidons, elles s’élancent sur des pistes chaotiques sur lesquelles tout peut arriver.



Cette saison direction le Vénézuela, le Congo, le Sud Soudan, le Pérou et la Guinée.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l’enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

