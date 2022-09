Plus belle la vie du 12 septembre : Emma se met en danger (résumé épisode 4615 en avance)

5 ( 7 )

Plus belle la vie du 12 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4615 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 12 septembre. Et on peut vous dire qu’Emma va se mettre en danger après avoir compris que Vanessa est la piromane !







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 12 septembre : Emma se met en danger

Les incendies se rapprochent dangereusement de Marseille et menacent l’hôpital. Les malades comme Simon, ont la possibilité d’être transférés vers d’autres hôpitaux de la région. Pour cela, Eric doit signer une décharge, mais il refuse, il préfère rester à l’hôpital aux côtés de Simon. Il ne veut pas prendre le risque de le transférer et qu’il fasse un arrêt cardiaque. De son coté, Emma parle à Baptiste des coquillages d’ormeau vus sur la photo de Vanessa mais Baptiste refuse d’enquêter. Emma réussi à remplacer Barbara pour faire gouter les gâteaux du mariage à Vanessa. Emma trouve Vanessa très louche quand elle la questionne sur Vidal. Elle la soupçonne d’être la pyromane.

Luna coince Riva sur place qui est obligé de lui révéler la maladie de Mirta. Luna ne lâche pas sa mère et Mirta lui confie que ces courts moments avec Luc lui ont permis de penser à autre chose. Riva arrive avec les résultats et c’est un miracle : la tumeur a été enlevée et n’avait pas grossi pendant ces semaines où Mirta ne s’était pas soignée. Mirta retourne voir Luc, ce dernier se fait muter à Roubaix sur ordre du diocèse…

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : la mort de Roland secoue le Mistral, Vincent et Céline se retrouvent (infos PBLV)



Publicité





Plus belle la vie du 12 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note