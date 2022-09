Plus belle la vie spoiler : Romain découvre la vérité sur Vanessa (vidéo PBLV épisode n°4613)

5 ( 3 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Romain va finalement découvrir la vérité au sujet de Vanessa la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, le père de Vanessa va finalement le libérer et lui raconter toute la vérité !







Vanessa est malade et

Plus belle la vie spoiler entre Justine et Emma, Baptiste fait un choix

Romain est ligoté sur une chaise. Vanessa le drogue une nouvelle fois et s’en va. Très vite, Romain entend un moteur, il s’agit de Paul Hades, le père de Vanessa. Il libère Romain lui apprend la maladie de sa fille. Les psychiatres ont conclu à une poly-psychoses a forte tendance érotomane.

Le père de Vanessa lui explique que ça a commencé à la mort de sa mère. Chaque crise se finit en hospitalisation et il ne sait pas si elle prend toujours son traitement… Il demande à Romain s’il va porter plainte contre sa fille…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4613 du 8 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

