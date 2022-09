Plus belle la vie du 5 septembre : Justine remontée contre Baptiste (résumé épisode 4610 en avance)

4.5 ( 11 )

Plus belle la vie du 5 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4610 en avance – Si vous êtes fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et que vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 5 septembre. Et on peut dire que Justine en veut à Baptiste d’avoir douté d’elle !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 5 septembre : Justine en veut à Baptiste, qui prend ses distances avec Emma

Justine a été très blessée et en veut à Baptiste. Ce dernier met une distance avec Emma : ils se sont plantés pour Justine, et il ne compte pas lui dire qu’elle est en infiltration. Il s’en va laissant Emma interdite. Ariane arrive à temps pour empêcher Eric de commettre l’irréparable. Riva explique à Eric que l’état de Simon est stationnaire, son coma peut durer des années, comme il peut se réveiller demain.

Vidal est attaché dans la cabane. Il rentre dans une colère noire et n’arrive pas à se calmer. Vanessa dans sa folie raconte à Sylvia qu’elle va se marier avec Vidal. Ce dernier a une idée et change d’attitude. Il se met à genoux et demande en mariage Vanessa. Cette dernière se propose d’aller chercher la bague de fiançailles à la coloc…

Au bar du Mistral, Luc et Mirta sont mal accueillis et préfèrent s’en aller. Luc est en plein dilemme mais ne voit pas le reste de sa vie sans elle.

Plus belle la vie du 5 septembre, extrait vidéo

