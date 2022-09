Plus belle la vie spoiler : Emma en danger de mort ! (vidéo PBLV épisode n°4616)

0 ( 0 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Emma va se retrouver en danger de mort la semaine prochaine dans votre série Plus belle la vie. En effet, elle va découvrir que Vanessa est la piromane et dans l’épisode de mardi prochain, celle-ci va l’assommer avant de l’enchainer…







Vanessa laisse Emma dans la maison après avoir déclenché un incendie !

Plus belle la vie spoiler Emma en danger de mort face à Vanessa

Vanessa raconte à Romain qu’une certaine Emma le cherchait. Romain saute sur l’occasion et demande l’autorisation à Vanessa de contacter Emma, il lui dit que c’est son fils qui est très malade. Vanessa trouve ça suspect…

Mais Vanessa découvre qu’Emma est à l’extérieur de la cabane pour l’espionner et elle l’assomme. Quand Emma se réveille enchaînée, elle apprend à Vidal que Vanessa est la pyromane. Vanessa fait partir un incendie qu’elle pense purificateur. Elle embarque Vidal et laisse Emma toute seule dans la cabane avec les flammes qui se rapprochent… Emma réussit à appeler Baptiste, qui doit faire un choix entre secourir Justine ou sauver Emma !



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4616 du 13 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

