Plus belle la vie du 27 septembre : Roland révèle un secret (résumé épisode 4626 en avance)

Plus belle la vie du 27 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4626 en avance – Que va-t-il se passer dans les prochains jours dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 27 septembre. Et on peut vous dire que Roland va faire une grande révélation à Kilian !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 27 septembre : Roland se confie à Kilian

Vincent parvient à annuler le virement. Céline affirme qu’elle n’a rien fait mais Vincent retrouve ses codes bancaires sur un papier. Il trouve Céline très étrange, voir même ailleurs. Il pense immédiatement au docteur Livia qui hypnotisait son ex, Charlotte, qui était dans le même état que Céline. Il vient voir Léo et lui parle de ses doutes ; les deux décident de planquer en bas de chez Céline pour surveiller si Livia s’y introduit. Ce dernier les grille et veut jouer avec eux…

Roland s’attable tranquillement au bar avec Kilian et commence son récit. Peu importe ce que Roland faisait, son père Marcel ne trouvait jamais ça assez bien. Marcel était quelqu’un de dur. Il critiquait la façon de Roland de cuisiner les pieds paquet et ne supportait pas qu’il fasse de la boxe. Une énième dispute a éclaté, Roland a frappé son père et quelques minutes après son père s’est isolé, et est mort. Roland a compris qu’il était devenu un danger alors il a entamé un long voyage…

Plus belle la vie du 27 septembre, extrait vidéo

