« Un jour un destin » du 30 septembre 2022 : ce soir, Alain Souchon (vidéo)

« Un jour un destin » du 30 septembre 2022 : ce soir sur France 3 découvrez un documentaire inédit consacré à l’une des figures de la chanson française, Alain Souchon. Il sera suivi de la diffusion du concert d’Alain Souchon au Dôme de Paris.







Rendez-vous dès 21h10 ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV







« Un jour un destin » du 30 septembre 2022 : présentation

Alain Souchon n’a jamais pu être comme il faut et cela l’a longtemps désolé. Ses échecs au bac et aux concours pour devenir steward ou facteur ont ouvert une autre voie. Inspiré par la musique de Laurent Voulzy, il s’est servi des mots qui flottaient dans sa tête et est devenu le poète de nos vies. Ce mélange de douce mélancolie et de drôlerie, son imaginaire et son sens de l’observation, ce lien si fort tissé avec le public lui ont donné, en cinquante ans de carrière, une place à part dans le paysage musical français. C’est son histoire et son répertoire rempli de tubes que nous font redécouvrir ses proches, ses amis, ses musiciens, parmi lesquels ses fils Pierre et Charles, Laurent Voulzy, Michel Jonasz, Louis Chedid, Thierry Lhermitte, mais aussi Jane Birkin, Vincent Delerm et Édouard Baer.

Et à 22h45 – Alain Souchon en concert ici & là au Dôme de Paris

La tournée Alain Souchon en concert ici & là fait suite au succès de l’album Âme fifties, sorti en 2019, certifié double disque de platine et sacré album de l’année aux Victoires de la musique 2020. Une silhouette unique et élégante, des yeux rêveurs et pétillants, une voix douce : Alain Souchon déploie tout son charme lors de ses concerts. Ainsi, lors de sa dernière tournée, Alain Souchon en concert ici & là, achevée en avril dernier, ce sont plus de 300 000 spectateurs qui se sont réunis à travers 106 concerts partout en France. Compagnon de route de Laurent Voulzy, auteur de chansons engagées et populaires qui ont marqué chaque décennie, Alain Souchon est un artiste à part dans le paysage de la chanson française. Avec 9 millions de disques vendus et 10 Victoires de la musique, il séduit avec sa plume malicieuse entre spleen et hédonisme. Jonglant avec les mots, les rimes et les clins d’œil, l’artiste livre des textes qui reflètent plus que jamais le monde d’aujourd’hui.



