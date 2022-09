Un si grand soleil du 30 septembre : encore un mort ! (résumé épisode 988 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 30 septembre, spoiler résumé de l’épisode 988 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 30 septembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Cécile et Christophe ont passé la nuit ensemble. Cécile avoue qu’il lui a manqué. Pendant ce temps là, le légiste confirme à Cross qu’Eva a bien été empoisonnée. Et pour lui ce n’est pas à la portée du premier venu, il a fait le bon mélange. Il pense à un médecin ou quelqu’un qui travaille dans le milieu médical. Il fait le lien avec celui qui a opéré Angel.

Cécile demande à Christophe des nouvelles d’Achille. Il va bien et sort de l’hôpital aujourd’hui. Il l’interroge encore sur l’enquête et elle lui parle de la mort d’une suspecte.



Kira et Enzo parlent des tensions entre Florent et Claire. Kira pense qu’ils finiront encore par se réconcilier. Enzo note que Kira a le sourire, elle lui dit que Louis pense que Lili n’est pas une fille pour lui.

Akim surveille le complice de Belon avec une collègue. Ils le suivent. Pendant ce temps là, Clément et Cécile regardent les photos des gens qui sont entrés et sortis de chez Eva. Elle voit la photo de Christophe de dos mais ne le reconnait pas…

Au lycée, Thaïs est aux petits soins pour Damien. Ils parlent course à pied, il préfère prendre son temps mais la remercie pour ses encouragements. Elle propose de lui livrer une pizza et lui laisse son numéro.

Le complice de Belon lui annonce la mort d’Eva. Akim est juste à côté d’eux… Belon est armé et prêt à tirer sur Akim, sa collègue tire sur Belon pour le protéger !

Au lycée, Lili confie à Kira qu’ils étaient chez elle la veille et qu’ils l’ont fait… Kira est gênée, c’est juste avant son exposé avec Louis. Il arrive en retard et embrasse Lili. Kira est triste. Elle s’en va sans dire un mot. Thaïs la suit et la retrouve en larmes dans les couloirs.

A la clinique vétérinaire, Christophe propose à Charles de s’occuper d’un cas lui-même. Charles note qu’il va mieux, il est content de le voir comme ça.

Thaïs voit Damien repartir du lycée avec une femme blonde. Kira remarque qu’elles forment une bande de looseuses !

Margot reçoit un appel de Christophe, il affirme ne pas lui en vouloir d’avoir parlé d’Achille à Cécile. Il affirme que Cécile est la femme de sa vie et veut qu’ils fassent la paix. Il l’invite à la villa ce soir, elle accepte sans enthousiastme.

Damien passe la soirée avec Eve et d’autres collègues aux Sauvages. Il les bluffe avec un tour de magie. Il fait tomber la carte avec le numéro de Thaïs et semble troublé en la ramassant…

Christophe passe chercher Achille à l’hôpital. Pendant ce temps, Cécile et Becker se félicitent de la mort de Belon et Angel. Becker est toujours à la recherche du meurtrier d’Eva. Elle raccroche quand Christophe rentre avec Achille. Margot est là.

Un si grand soleil du 30 septembre extrait, Christophe présente Achille à Cécile

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

