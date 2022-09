« Un jour une histoire – the Queen » : France 3 rend hommage à Elizabeth II ce soir (9 septembre)

4 ( 4 )

Un jour une histoire du 9 septembre 2022 – France 3 bouleverse sa programmation ce vendredi 9 septembre pour rendre hommage à Elizabeth II, décédée hier à l’âge de 96 ans. En lieu et place d’un numéro inédit de « Archives secrètes », France 3 rediffuse ce soir l’émission « Un jour une histoire – The Queen », présentée par Laurent Delahousse ​​​et consacrée à Elizabeth II.







A suivre dès 21h10 sur France 3







« Un jour, une histoire – The Queen », présentation

Décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à 96 ans, elle était la reine la plus connue et la plus populaire au monde. Elizabeth II a régné sur la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et les Etats souverains du Commonwealth pendant plus de 70 ans. Elle était l’une des personnalités les plus exposées, mais ses prises de paroles publiques étaient rares et le mystère autour d’elle bien entretenu. Privilèges et obligations étaient le quotidien de cette femme, qui rêvait, fillette, de devenir fermière. Des archives rares et des témoignages de premier plan permettent de plonger au coeur de la monarchie britannique, au plus près de celle qui l’incarnait.

Et en deuxième partie de soirée, le documentaire : Elizabeth II, histoire d’un couronnement

Le 2 juin 1953, Elizabeth est couronnée reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Elle n’a alors que 27 ans. Depuis le palais de Buckingham, Elizabeth II commente, 65 ans plus tard, cet événement. Elle détaille les préparatifs qui furent orchestrés par le duc de Norfolk et le duc d’Edimbourg durant 16 mois. Huit kilomètres de procession ont été aménagés dans la capitale. Les façades de l’abbaye de Westminster ont été nettoyées. Quatre jours avant la cérémonie, une répétition a été organisée – en l’absence de la reine. Le rituel du couronnement a été scrupuleusement respecté, selon une tradition plus que millénaire. L’événement fut retransmis devant plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. Avec une retenue teintée d’humour, Elizabeth II évoque ses souvenirs.



« Un jour, une histoire – The Queen » c'est ce soir dès 21h10 sur France 3

