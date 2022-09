US Open : Rafael Nadal éliminé par Frances Tiafoe !

5 ( 3 )

US Open élimination de Rafael Nadal – C’est la grosse surprise de cette nuit à New-York : l’espagnol Rafael Nadal a été éliminé par l’américain Frances Tiafo en huitièmes de finale de l’US Open (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) !







Publicité





C’est la première défaite de Rafael Nadal en Grand Chlem cette saison. L’espagnol s’est fait sortir en 4 manches et n’est désormais plus certain de passer numéro 1 mondial lundi prochain. Ce pourrait être Alcaraz ou Ruud, selon leurs résultats sur cet US Open.







Publicité





Éliminé de l’US Open, Rafael Nadal évoque des « problèmes mentaux »

« C’est simple: j’ai joué un mauvais match et il a fait un bon match. Je n’ai pas bien joué. Je n’ai pas été capable de maintenir un haut niveau de tennis. » a déclaré Rafael Nadal après le match.

Nadal, qui a remporté 4 fois l’US Open, a expliqué s’être senti affaibli sur ce tournoi et parlé de problème mentaux : « Je me suis bien entraîné pourtant, la semaine précédant le tournoi. Mais quand la compétition a commencé, mon niveau a baissé. C’est la vérité. Pour une raison quelconque. Je ne sais pas… Peut-être des problèmes mentaux, vu que beaucoup de choses se sont produites ces deux derniers mois. »



Publicité





« J’ai besoin de rentrer chez moi, ces derniers mois ont été difficiles. J’ai des choses plus importantes que le tennis à régler (ndlr: son épouse est enceinte). Et ensuite les décisions seront prises en fonction de la façon dont les choses se passent dans ma vie personnelle, qui passe avant ma vie professionnelle. Je vais faire une mini-préparation pour essayer de terminer l’année en Europe avec un bon feeling. Il y a encore des tournois à venir si tout se passe bien. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais quand je sentirai que je serai prêt mentalement à reprendre la compétition, je serai là. »

Rappelons que Rafael Nadal sera papa dans quelques mois, sa femme étant enceinte de leur premier enfant.

VIDÉO Tiafoe sort Rafael Nadal de l’US Open 2022

Tous les matchs de l’US Open 2022 sont à suivre sur Eurosport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note