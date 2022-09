US Open : suivre Garcia / Jabeur en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 3 )

Tennis US Open – la demi-finale Garcia / Jabeur en direct, live et streaming, c’est cette nuit sur Eurosport ! La française Caroline Garcia joue sa demi-finale à l’US Open ce jeudi dans la nuit, face à la tunisienne Ons Jabeur.







Un match à suivre cette nuit, à partir de 1h du matin, en exclusivité sur Eurosport.







Caroline Garcia, qui clairement joue son meilleur tennis cette année, joue aujourd’hui la première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière. Et évidemment l’objectif est clair : atteindre la finale dames de l’US Open !

A 28 ans, Caroline Garcia va-t-elle réussir à l’exploit de sortir Ons Jabeur, actuellement numéro 5 mondiale au classement WTA ? Rappelons que la française est arrivée jusqu’à cette demi-finale sans perdre le moindre set.



US Open Garcia / Jabeur en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 1h du matin cette nuit.

Sur le site de l’US Open, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Garcia / Jabeur, demi-finale dames du tournoi de tennis de l’US Open, un match à suivre cette nuit sur Eurosport.

