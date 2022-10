Affaire conclue du 11 octobre : ce soir sur France 2, le duel des brocantes

5 ( 1 )

Affaire conclue du 11 octobre 2022 – Ce soir, Sophie Davant et l’équipe d’Affaire conclue sont de retour en prime sur France 2. Ils partent à la découverte de deux lieux emblématiques pour les amoureux de la brocante : la grande braderie de Lille et les Puces du Canal à Lyon.







A suivre sur France 2 dès 21h10







Affaire conclue du 11 octobre 2022 : au programme ce soir

L’occasion rêvée pour nos équipes d’acheteurs de se lancer dans une compétition de chine effrénée, le Duel des brocantes ! Le principe : Trois équipes d’acheteurs doivent dénicher, à Lille puis à Lyon, des objets exceptionnels selon des thèmes imposés. Ils feront expertiser leurs trouvailles par nos commissaires-priseurs Harold Hessel et Delphine Fremaux-Lejeune et devront convaincre sept de leurs camarades, antiquaires, brocanteurs et marchands d’art de leur acheter au meilleur prix.

Nos 3 équipes sont composées de :

– Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven

– Diane Chatelet et Johan Ledoux

– Virginie et Christophe : duo de téléspectateurs, passionnés de brocante



Deux de nos duos sont de très bons acheteurs dans l’émission quotidienne Affaire conclue, mais qu’en sera-t-il de leur capacité à vendre ? En effet, ils devront faire preuve de persuasion pour vendre leurs objets au meilleur prix. Et c’est sans compter sur Virginie et Christophe qui auront plus que jamais envie de rivaliser avec leurs brocanteurs préférés !

Qui aura l’argument qui fait mouche face aux acheteurs ? Qui fera le plus monter les enchères ? Mais aussi qui, de nos 7 acheteurs — Paul Azzopardi, Aurore Morisse, François Cases Bardina, Marie du Sordet, Damien Tison, Anne-Catherine Verwaerde et Arnaud Cabri-Wiltzer — remportera les enchères ?

Nos acheteurs aguerris seront-ils les meilleurs face à notre duo d’amateurs qui rêve d’en découdre avec leurs brocanteurs préférés ? Qui sera le meilleur vendeur ? Qui sera le plus persuasif pour faire grimper les enchères et vendre son objet au meilleur prix ? Car, pour gagner, ils devront convaincre leurs camarades et réaliser le meilleur bénéfice !

