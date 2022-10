Capital du 23 octobre 2022 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

Capital du 23 octobre 2022 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Chauffage, essence, électricité : comment résister à la flambée des prix ? ».







A découvrir dès 21h10 sur M6







Capital du 23 octobre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

Économies d’énergie : les bons plans de l’anti gaspi

29 %, c’est la hausse annuelle et exceptionnelle des prix de l’énergie mesurée en mars par l’Insee. Gaz, essence mais aussi électricité, toutes les énergies consommées par les Français ont flambé. Chaque foyer dépense en moyenne près de 1 000 euros d’électricité par an, consommation et abonnement compris, et presque autant pour le gaz. Les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions alternatives pour faire baisser leurs factures. Julien Courbet s’est rendu dans une famille « témoin » pour analyser sa consommation et lui faire découvrir toute une série de bons plans pour dépenser moins. Objectif : réduire la consommation d’énergie d’au moins 25%. Pour cela, il existe des gestes simples mais aussi des applications, des appareils ou des entreprises qui vous aident à économiser. En effet, il n’est pas toujours facile de s’auto-discipliner et de penser chaque jour à mettre en œuvre tous ces petits gestes qui pourtant garantissent de belles économies. Quelles sont les solutions qui fonctionnent ? Combien peut-on espérer économiser ?

Cheminées et poêles : se chauffer au bois est-il un bon plan ?

Sept millions et demi de Français se chauffent déjà au bois et, l’an dernier, les ventes de chaudières à granulés et les poêles à pellets ont augmenté de 50 %, boostées par les primes environnementales. Car le gouvernement veut remplacer six-cent-mille chaudières au fioul en deux ans. Si les fabricants se frottent les mains devant ces records de ventes, côté consommateurs, les économies promises seront-elles au rendez-vous ? Stable depuis 2005, le prix du stère de bois permettait de diviser sa facture de chauffage par deux, qu’en est-il aujourd’hui ? D’où vient le bois de chauffage utilisé en France ? Comment sont fabriqués les fameux pellets, qui deviennent aujourd’hui une denrée rare ? Quand la filière alerte sur des risques de pénuries et des prix en hausse, faut-il encore investir dans un poêle à pellets ?



Voiture électrique : vaut-elle enfin le coût ?

Avec un prix du carburant qui s’est envolé cette année, la question devient plus que jamais d’actualité : et si cela valait enfin vraiment le coup… et le coût de passer à l’électrique ? En tout cas, de plus en plus de Français sont prêts à basculer. En 2022, 12% des ventes concernaient des voitures tout électrique, dépassant même l’hybride rechargeable ! Et la dynamique devrait s’accélérer avec le compte à rebours amorcé chez les constructeurs : plus aucune voiture à moteur thermique ne pourra être vendue en 2035 ! Seuls freins à ce boom, 60 % des Français trouvent ces véhicules chers et pointent leur faible autonomie. Il faut compter 30 % de surcoût à l’achat par rapport à une voiture à essence, avec une autonomie qui ne dépasse guère les 400 kilomètres pour un véhicule moyen de gamme. Entre le coût d’acquisition d’une voiture électrique, les dépenses de recharge, les frais d’entretien et la valeur à la revente, le jeu en vaut-il la chandelle, comparé à un modèle équivalent à moteur thermique ? Au-delà du coût, rouler électrique au quotidien ou pour un long trajet, est-ce pratique ou galère ?

« Chauffage, essence, électricité : comment résister à la flambée des prix ? », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.

