Les Enquêtes de Vera du 23 octobre : vos épisodes ce soir sur France 3

Les Enquêtes de Vera du 23 octobre 2022 – Nouvelles rediffusions de la série « Les Enquêtes de Vera » ce dimanche soir sur France 3. Au programme, deux épisodes des saisons 9 et 10.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Les Enquêtes de Vera du 23 octobre 2022 : votre épisode en rediffusions ce soir

Saison 10, épisode 4 « Pari perdant » : Alan Wilmott, le riche PDG d’un groupe de sociétés de jeu, est abattu lorsqu’il surprend deux cambrioleurs qui menacent sa famille. Ce qui, à première vue, semble être une affaire réglée pour l’inspecteur Vera Stanhope et son équipe, s’avère rapidement plus compliquée. La victime était en effet un manager impitoyable et autoritaire, ce qui donne à ses employés et à ses clients un motif pour le meurtre.

Saison 9, épisode 4 « Une histoire ancienne »: Vera Stanhope rouvre une vieille affaire après la découverte d’un squelette sur le site d’une boîte de nuit calcinée de Whitley Bay, ayant appartenu au chef de la mafia locale. Mais la mort d’un ouvrier sur le chantier, qui se trouve au même endroit, vient compliquer son enquête. Vera pense que la première victime pourrait être un criminel notoire, naguère ami de son père, et que ces deux décès à vingt-trois ans d’intervalle sont liés. L’inspectrice en chef est tiraillée entre l’envie de résoudre ces deux affaires et la peur de découvrir des éléments qui pourraient ternir l’image de son défunt papa.



