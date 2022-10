Demain nous appartient du 3 octobre : l’enquête avance (résumé + vidéo épisode 1286 en avance)

4.1 ( 9 )

Demain nous appartient du 3 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1286 de DNA – L’enquête avance ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». La police recherche toujours celui qui a tiré sur Benjamin et sur Hadrien, Sara et Karim font une arrestation musclée !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : un mort, une disparition, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 3 au 7 octobre)







Publicité





Demain nous appartient du 3 octobre – résumé de l’épisode 1286

A Sète, Karim et Sara continuent leur enquête dans le cadre de l’agression de Benjamin. Les policiers sont à la recherche d’un certain Germain Gauthier. Ils souhaitent l’interroger. Mais, celui-ci ne coopère pas. Une course poursuite est lancée.

Karim et la nouvelle enquêtrice forment un duo explosif. Confronté à un nouvel indice, Nordine n’en revient pas. Opération relooking pour Sébastien. Et Amel, la sœur de Lisa, fait sa rentrée au lycée Agnès Varda.



Publicité





Demain nous appartient du 3 octobre – vidéo de la première scène

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note