Ici tout commence du 3 octobre : Anaïs cherche des réponses (résumé + vidéo épisode 500)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 3 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 500 – Anaïs se prépare pour l’ouverture de son restaurant éphémère ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et la jeune femme veut des réponses au sujet de la mort de son frère, elle veut se souvenir et ça semble déranger David…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 3 octobre – résumé de l’épisode 500

J-1 avant l’ouverture du restaurant éphémère. Anaïs souhaite que tout soit parfait. Malgré tout, son esprit est préoccupé. Elle a besoin de comprendre ce qu’il s’est réellement passé le jour de la mort de son frère… Dans les cuisines de l’Institut Auguste Armand, Samia et Ethan ont fait monter la température. Mais, pour Samia, ça n’ira pas plus loin. Qu’en est-il d’Ethan ?

Anaïs découvre que David cache un terrible secret. Et Louis découvre un nouveau secret venant de son père.



Ici tout commence du 3 octobre – vidéo extrait de l’épisode

