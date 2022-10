Demain nous appartient du 31 octobre : l’arnaqueuse dans le coma (résumé + vidéo épisode 1306 en avance)

5 ( 7 )

Demain nous appartient du 31 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1306 de DNA – L’arnaqueuse est toujours dans le coma ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». William explique à Aurore que son pronostic vital n’est plus engagé. Et de son côté, Lisa doute de Martin…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 31 octobre – résumé de l’épisode 1306

A l’hôpital Saint-Clair, Delphine Laborde est dans un état critique. Elle a été retrouvée inconsciente en bas d’un escalier. La police n’a aucun témoin oculaire de l’accident. Pour le moment, le rapport du légiste ne conclut pas à un homicide volontaire. Mais, pour Lisa, c’est forcément une de ses victimes… Serait-ce Martin ? Sébastien ?

Le coupable risque d’échapper une nouvelle fois aux enquêteurs. Sébastien doit répondre de ses actes. Elsa peut compter sur Manon pour passer son test. Au mas, Alex trouve sa perle rare.



Demain nous appartient du 31 octobre – vidéo extrait de l’épisode

