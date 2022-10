Ici tout commence du 31 octobre : Enzo va faire virer Vic (résumé + vidéo épisode 520)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 31 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 520 – Rebondissement ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Alors que Teyssier a décidé de faire d’Enzo sa taupe au sein du clan et qu’il veut obtenir la liste des membres, Enzo a une exigence en retour : il devra virer Vic de l’institut ! Et Teyssier lui promet qu’il le fera !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Enzo en mission, Vic proche de Jérémy, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 31 octobre au 4 novembre)







Publicité





Ici tout commence du 31 octobre – résumé de l’épisode 520

A l’Institut Auguste Armand, Teyssier continue son enquête sur le cercle et, plus précisément, le cercle en dehors de l’Institut. Il compte sur Enzo pour lui fournir un maximum d’informations : Qui en fait partie ? Comment ça fonctionne ? Teyssier veut tout savoir sur le réseau culinaire le plus influent de France ! Mais, Enzo a une condition : s’il l’aide, Teyssier doit virer Vic de l’Institut.

Œil pour œil, dent pour dent : Enzo part en mission pour Teyssier. La tension règne à L’institut. Les esprits s’échauffent entre Louis et Charlène. Au Double A, une drôle de surprise attend Jasmine.



Publicité





Ici tout commence du 31 octobre – vidéo premières minutes de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note