Demain nous appartient spoilers : Sébastien dérape, une grossesse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 31 octobre au 4 novembre)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 31 octobre au 4 novembre 2022 – C'est samedi et comme chaque début de week-end, si vous êtes fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », Stars-Actu.fr vous permet d'en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le dérapage de Sébastien.

En effet, alors que Sébastien ne fait que mentir, l’arnaqueuse est retrouvée inconsciente. Elle est hospitalisée d’urgence dans un état grave et pourrait bien ne jamais se réveiller du coma !

Martin et Sébastien sont soupçonnés mais Martin a un alibi. Aurore découvre rapidement que Sébastien leur a menti, il va devoir répondre de ses actes !

De son côté, Elsa a des symptomes de grossesse et décide de faire un test. Il est positif, elle est enceinte de Timothée ! Ce dernier fait un malaise au moment de l’annonce. Mais il reprend ses esprits et annonce à Victor qu’il va être grand-père.

Quant à Roxane, Sara et Bart, ils se préparent à l’arrivée du bébé.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022

Lundi 31 octobre (épisode 1306) : Le coupable risque d’échapper une nouvelle fois aux enquêteurs. Sébastien doit répondre de ses actes. Elsa peut compter sur Manon pour passer son test. Au mas, Alex trouve sa perle rare.

Mardi 1er novembre (épisode 1307) : L’étau se resserre autour de Sébastien. Un incident à l’hôpital pourrait bien changer le cours de l’enquête. Emma soutire de précieuses informations à Judith. Timothée et Elsa sont prêts à franchir une nouvelle étape.

Mercredi 2 novembre (épisode 1308) : Face à l’annonce de Georges, les enquêteurs sont sous le choc. Sébastien est méconnaissable. Bart et Roxane partent en mission pour la chambre du futur bébé. Gabriel fait ses preuves face à un client de Sophie.

Jeudi 3 novembre (épisode 1309) : Entre Sébastien et Martin, le ton monte. Aurore relève un détail omis par les enquêteurs. Anna craint pour l’avenir de son couple. Les planètes s’alignent pour Roxane.

Vendredi 4 novembre (épisode 1310) : Un interrogatoire tourne mal. Manon fait une troublante révélation à sa mère. Audrey est tourmentée par les mensonges de Jordan. Au plus mal, Georges avoue tout à Victoire.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 31 octobre au 4 novembre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

