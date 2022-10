Echappées Belles du 15 octobre : ce soir l’inédit « Les voyages de Saint-Exupéry »

5 ( 1 )

Echappées Belles du 15 octobre 2022. C’est un numéro inédit du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, le numéro spécial « Les voyages de Saint-Exupéry ». À travers une narration plus personnelle, Sophie Jovillard va à la rencontre des descendants d’Antoine de Saint-Exupéry et redécouvre autrement des villes connues et chères à son cœur comme Lyon ou Marseille.







A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 15 octobre, à 20h55 – inédit « Les voyages de Saint-Exupéry »

Antoine de Saint-Exupéry inspire, émerveille, réconforte, encourage, questionne.

Sa portée est universelle car ses œuvres s’adressent au cœur de tout être humain de toutes générations.

Pour preuve, l’auteur du Petit Prince est probablement le Français le plus lu au monde (livre traduit dans près de 500 langues et dialectes différents). Mais est-il autant connu du grand public pour sa vie d’aviateur, d’explorateur, de cinéaste, de journaliste, d’inventeur que pour son esprit d’enfance ou son engagement de citoyen ? Qu’est-ce qui rend Saint-Exupéry et ses œuvres aussi universels ?



Cette spéciale Échappées belles est une occasion inédite de découvrir qui était réellement Saint-Exupéry, les nombreuses facettes de sa personne, mais aussi de comprendre comment des villes comme Lyon, Toulouse ou Marseille ont marqué et inspiré sa vie, ses projets et ses œuvres pour résonner encore aujourd’hui.

Cette émission permet de découvrir les liens qui unissent Saint-Exupéry à la région Rhône-Alpes, à Toulouse et à Marseille, mais aussi de rencontrer ses héritiers, de comprendre l’impact de ses œuvres dans la vie de nos contemporains et de toucher d’un peu plus près le mystère de son universalité.

Echappées Belles du 8 octobre à 22h25 – « Namibie, un miracle en plein désert »

Terre de beauté et de contraste, la Namibie est un véritable joyau kaléidoscopique d’Afrique australe.

L’immensité du désert du Namib et la diversité de sa faune sauvage, attirent chaque année des voyageurs désireux de découvrir un pays africain moins connu que la Tanzanie et le Kenya voisins. La Namibie concentre sur son territoire 12 grandes ethnies. Certaines d’entre elles vivent en autarcie au sein de communautés, loin de l’agitation urbaine, mais la majorité conjugue leurs traditions avec leur intégration dans la société moderne, à l’instar des Owambo qui représentent presque la moitié de la population nationale.

En quoi la Namibie est-elle une destination touristique incontournable ? Quelles sont ses particularités et ses atouts ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 15 octobre 2022 dès 20h55 sur France 5

