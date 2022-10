Gaël Monfils est papa ! (PHOTO)

5 ( 3 )

Après Rafael Nadal la semaine dernière, c’est autour de Gaël Monfils de devenir papa ! Le joueur de tennis français a annoncé ce samedi matin la naissance de son premier enfant.







La femme de Gaël Monfils, Elina Svitolina, a mis au monde une petite fille prénommée Skaï dans la nuit de vendredi à samedi.







« J’ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s’est terminée avec le plus beau des cadeaux vers 6h00 du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne peux pas assez remercier ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse SKAÏ » a écrit Gaël Monfils ce samedi matin sur Instagram.

Rappelons que Gaël Monfils et Elina Svitolina, joueuse de tennis ukrainienne, sont ensemble depuis 2018 et ils se sont mariés l’an dernier.



