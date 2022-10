« Hors normes » : votre film inédit ce soir sur TF1 (16 octobre)

5 ( 1 )

« Hors normes » au programme télé du dimanche 16 octobre 2022 – TF1 vous propose le film inédit « Hors normes » ce dimanche soir à la télé. Un film réalisé par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache (Intouchables) avec Vincent Cassel dans le rôle principal.







Un film à suivre dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming via le site et l’application MYTF1 (fonction DIRECT). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







« Hors normes » – le synopsis et les interprètes

Bruno et Malik œuvrent depuis 20 ans dans leurs associations respectives pour venir en aide à des enfants et des adolescents autistes. Ils aident des jeunes issus de quartiers difficiles afin d’encadrer ces personnes qualifiées de difficile. Mais l’association de Bruno est dans le viseur de l’inspection générale des affaires sociales. Ils l’accusent d’employer du personnel non diplômé et de s’occuper de trop de jeunes. Ensemble, ils vont essayer de trouver un emploi pour Bruno, un jeune passionné par les machines à laver et d’aider Valentin, un jeune avec des troubles sévères qui se retrouve en danger.

Avec : Vincent Cassel (Bruno), Reda Kated (Malik), Hélène Vincent (Hélène), Mialoundama Bryan (Dylan)



« Hors normes » – la bande-annonce

