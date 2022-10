Ici tout commence du 14 octobre : Vic manipule Théo (résumé + vidéo épisode 509)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 14 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 509 – Vic continue de manipuler Théo ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle le monte contre Axel, qui de son côté est gêné et sous pression de se retrouver à la place de Théo avec Teyssier…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 14 octobre – résumé de l’épisode 509

Rien ne va plus entre le père et le fils Teyssier. Emmanuel décide alors de prendre Axel en tant que second. Mais, Axel n’est pas à l’aise avec cette situation… Et, ça se ressent dans sa pâtisserie. Il doit se ressaisir. Pendant ce temps là, Théo est plus que remonté contre son père et Vic continue de le manipuler. En cuisine, il dérape et blesse Axel.

De son côté, Charlène brille en cuisine. Et un nouveau championnat va avoir lieu à L’institut.



Ici tout commence du 14 octobre – vidéo extrait de l’épisode

