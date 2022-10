Les 12 coups de midi : Stéphane décroche l’étoile mystérieuse en reconnaissant Manu Payet (explications des indices)

5 ( 5 )

Les 12 coups de midi du 17 octobre 2022, 58ème victoire de Stéphane – Stéphane a décroché sa 3ème étoile mystérieuse ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », en reconnaissant Manu Payet.







Le Maître de Midi a signé un Coup de Maître à 3.000 euros et les deux dernières cases de l’étoile mystérieuse se sont envolées. Il a reconnu Manu Payet et décroche l’étoile d’une valeur de 40.809 euros. Il voit ainsi sa cagnotte grimper à 261.402 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 17 octobre, l’étoile mystérieuse découverte, Manu Payet s’y cachait

Mais pourquoi Manu Payet ? On on vous donne les explications sur les indices présents sur l’étoile mystérieuse :

– la Grande Muraille de Chine pour le doublage du personnage de Po dans « Kung Fu Panda »

– un éléphant car à l’âge de 15 ans il a été envoyé en pensionnat en Afrique du Sud

– un ours en peluche rose en référence à sa fille

– une noix de coco avec une paille car il est originaire de La Réunion

– un noeud papillon noir pour la présentation de la cérémonie des César

– une pomme rouge pour son rôle dans le film « New-York »

– un micro de radio car il est animateur radio

Les 12 coups de midi du 17 octobre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

