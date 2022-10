L’Événement : suivez l’entretien d’Emmanuel Macron ce soir sur France 2 (26 octobre)

5 ( 1 )

« L’Événement » au programme TV du mercredi 26 octobre 2022 – Le président de la République, Emmanuel Macron, accorde un deuxième entretien exclusif à France 2, ce mercredi 26 octobre, à partir de 20h30. Il sera interviewé par Caroline Roux dans « L’Événement », le nouveau rendez-vous politique de France Télévisions.







A suivre en direct dès 20h30 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







L’évènement du 26 octobre 2022 votre deuxième rendez-vous

Pour ce second entretien, Emmanuel Macron sera interrogé sur les grands enjeux de politique intérieure. L’ interview sera suivie d’un plateau animé par Caroline Roux pour approfondir, décrypter et analyser les sujets évoqués avec, comme invités, des acteurs de l’actualité et des experts.

Franceinfo canal 27 proposera un débrief et une analyse politique de l’interview présidentielle dès 21h30. Ces entretiens seront également diffusés en direct sur franceinfo.fr accompagnés d’analyses et de fact checking.



Le nouveau rendez-vous politique de France Télévisions, L’Événement, recevra dans les prochaines semaines les principaux leaders politiques.

