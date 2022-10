Le Meilleur Pâtissier du 26 octobre : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

5 ( 1 )

Le Meilleur Pâtissier du 26 octobre 2022 – Nouvel et 8ème épisode de la saison 11 inédite du « Le Meilleur Pâtissier » ce soir sur M6. Après l’élimination d’Alicia mercredi dernier, ils sont encore 8 pâtissiers amateurs en compétition pour cette soirée sur le thème « Vive la Provence ».







Ce soir, Le Meilleur Pâtissier pose ses valises en Provence ! Nos 8 fadas de pâtisserie devront redoubler d’audace et de gourmandise pour impressionner un jury exceptionnel. En effet, pour la première fois dans le concours, les créations sucrées de nos pâtissiers amateurs seront jugées par le plus jeune chef triplement étoilé de France : Glenn Viel. Alors, qui sera porté par le chant des cigales et remportera le très convoité tablier bleu ?

Le Meilleur Pâtissier du 26 octobre 2022, présentation de l’épisode 7

Le défi de Cyril : l’abricot

Nos pâtissiers amateurs vont devoir associer un fruit ensoleillé, l’abricot, à une saveur emblématique de la Provence. Thym, romarin, lavande… à eux de faire tourbillonner de plaisir le jury !



L’épreuve technique : le panier de lavande

C’est en duo que nos pâtissiers amateurs vont réaliser cette épreuve ! Et ils ne seront pas trop de deux pour affronter ce défi concocté par Mercotte. Ce gâteau particulièrement technique va leur demander un peu de patience et beaucoup d’adresse, notamment pour le tressage difficile du panier en ganache lavande !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs vont mettre la région la plus ensoleillée de France à l’honneur ! Ils devront représenter les symboles de la Provence en gâteau ! Tournesol, bouteille d’huile d’olive, chapeau de paille… À eux de faire voyager le jury à travers leur création gourmande, garnie de saveurs de la région. Avec le chef triplement étoilé Glenn Viel. Lequel de nos pâtissiers amateurs parviendra à obtenir son coup de cœur ?

Le Meilleur Pâtissier du 26 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

vidéo à venir

