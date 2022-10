Plus belle la vie du 20 octobre : Betty enceinte (résumé épisode 4643 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 20 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4643 en avance – Betty va découvrir qu’elle est enceinte cette semaine dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 20 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 20 octobre : Betty est enceinte !

Boher réouvre les yeux, il s’est senti partir. Il va donc prendre un jour de repos. Alors que Patrick est au commissariat, il voit l’apparition d’Anne Olivieri. D’un coup il se retrouve sur une plage et Olivieri lui dit qu’il va tout perdre. Patrick se réveille et cette terrible prédiction ne le laisse pas indemne. Patrick rend visite à Boher pour prendre de ses nouvelles. Ils s’avouent tous les deux qu’ils ont eu des apparitions. Ils mettent ça sur le compte du surmenage…

Kevin et Alexandra ont encore passée un bonne nuit cote à coté même si Alexandra commence à avoir chaud en jogging. Kevin veut faire une surprise à sa belle et l’emmène faire un tour en bateau. Les deux jeunes s’arrêtent dans une crique et Kevin propose un bain de minuit…

En classe, Betty ne se sent pas bien et fait un malaise. Vidal lui conseille de faire un test de grossesse…

Plus belle la vie du 20 octobre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

