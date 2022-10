5 ( 3 )

Sept à huit du 23 octobre 2022, sommaire et reportages – Demain soir et comme chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 23 octobre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des acteurs déguisés en monstres, d’autres armés de tronçonneuses, à l’heure d’Halloween le business de la peur dans le plus gaulois des parc d’qttractions.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Le meurtre de Lola, 12 ans, à Paris. Qui est la principale suspecte ? Quel serait le mobile du crime ? Témoignages et documents exclusifs.

🔵 Ils vivent sur l’eau dans des bateaux maisons. Au Cambodge, le mode de vie en péril des derniers pêcheurs nomades du lac Tonlé Sap.

🔵 Et Pierre Niney dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Derrière une image de premier de la classe, un acteur touche à tout et parfois déjanté.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 23 octobre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

