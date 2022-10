Plus belle la vie spoiler : Betty face à la réaction horrible de sa mère (vidéo PBLV épisode n°4648)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – La semaine prochaine va être difficile pour Betty dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, alors que la jeune femme veut garder son bébé, les réactions de ses proches ne s’annoncent pas fameuses…







Dans l’épisode de jeudi prochain, Noé semble totalement à côté de la plaque tandis que la mère de Betty a une réaction horrible.

Plus belle la vie spoiler la réaction violente de la mère de Betty

Betty interroge sa mère sur ce qu’elle a ressenti en ayant un bébé. Mais on peut dire qu’elle ne s’attendait pas à une telle réponse ! La mère de Betty est glaciale, elle lui explique qu’avoir un bébé a été un enfer et qu’elle n’a jamais été heureuse d’être maman. Et elle annonce à Betty que jamais elle ne paiera quoique se soit pour son bébé !



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4648 du 27 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

