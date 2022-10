Star Academy estimations : Julien devrait rester au château, Amisse et Ahcène en retard (SONDAGE)

5 ( 4 )

Star Academy les estimations des nominations, sondage – Dernières estimations de notre sondage Star Academy à quelques heures du deuxième prime en direct. Qui de Ahcène, Amisse et Julien sera sauvé par le public ce samedi soir ?







Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Julien qui domine largement et devrait être sauvé par les votes du public ce soir.

De leur côté, Amisse et Ahcène sont toujours au coude à coude et leur destin devrait se retrouver entre les mains des autres élèves de la Star Academy, qui vont devoir faire un choix très difficile ce soir.

Amisse compte actuellement 22,68% des votes de notre sondage et Ahcène 22%.

Rappelons qu’à la fin du prime de demain, un élève sera sauvé par les votes des téléspectateurs tandis que le second sera sauvé par ses camarades, qui devront faire un choix entre les deux derniers.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre candidat préféré !

Star Academy estimations, le sondage des nominations de la semaine 1

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

