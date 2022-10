« Voyez comme on danse » : l’histoire du film ce soir sur France 2 (16 octobre)

5 ( 1 )

« Voyez comme on danse », c’est le film qui vous attend ce dimanche 16 octobre 2022 sur France 2. Réalisé par Michel Blanc et sorti en salles en 2018, ce film met en scène Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







Publicité





« Voyez comme on danse » : l’histoire

Eva, 17 ans, est enceinte d’Alex et décide de garder le bébé, malgré l’avis de sa mère, Véro, inquiète pour son avenir. Les familles d’Eva et Alex paniquent d’autant qu’une série d’événements vient bouleverser leurs vies déjà bien compliquées. Julien trompe sa femme avec quelqu’un que connaît son fils. Et il a constamment l’impression que quelqu’un le surveille. Elisabeth apprend que son mari est arrêté et voit leur maison perquisitionnée. Véro n’arrive pas à garder un travail. Quant à Loïc, il en a assez de porter sa famille à bout de bras.

Avec : Karin Viard (Véro), Carole Bouquet (Lucie), Charlotte Rampling (Elizabeth Lannier), Jean-Paul Rouve (Julien), William Lebghil (Alex), Jacques Dutronc (Bertrand Lannier), et Michel Blanc (Jean-Pierre)



Publicité





La bande-annonce

« Voyez comme on danse », un film de Michel Blanc, c’est ce soir sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note