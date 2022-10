The Voice Kids du 8 octobre : la finale ce soir, qui va être sacré gagnant ?

5 ( 1 )

The Voice Kids du 8 octobre 2022, extrait vidéo – C’est l’heure de la grande finale ce samedi soir pour The Voice Kids 2022. Après une demi-finale d’exception, c’est la fin de la saison de « The Voice Kids ». Nikos Aliagas et Karine Ferri, vous attendent pour clore une saison d’exception avec un show spectaculaire ! Et pour l’occasion, Gims sera aux côtés des coachs.







Publicité





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Publicité





The Voice Kids du 8 octobre 2022 : la finale

Les téléspectateurs vont pouvoir désigner le ou la gagnant(e) de «The Voice Kids» 2022 parmi 8 super talents : 2 talents de Patrick Fiori, 2 talents de Kendji Girac, 2 de Louane et 2 talents de Julien Doré. Ces petits talents par la taille, mais grands par leur voix, vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes lors de cette grande finale pour décrocher le trophée de «The Voice Kids 2022».

Cette finale se déroulera en deux temps :

– Nos 8 talents chanteront tous une chanson en solo, au terme de ce premier passage les votes du public détermineront quels sont les 4 talents, 1 par coach à aller en super finale.

– Dans cette dernière épreuve, les talents choisis par le public chanteront en duo avec leur coach. Cet ultime passage permettra au public de voter pour le talent méritant de devenir « The Voice Kids 2022 ».



Publicité





De grands moments de musique et d’émotion en perspective pour cette Finale. Quel talent deviendra « The Voice Kids 2022 » ? Seul le public pourra en décider !

The Voice Kids, la finale c’est ce samedi 8 octobre 2022 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note