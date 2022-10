Un si grand soleil du 5 octobre : Thaïs et Damien s’embrassent (résumé épisode 991 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 5 octobre, spoiler résumé de l’épisode 991 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 5 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Christophe est dans la piscine, il nage. Cécile se lève, il se dit content il retrouve son endurance. Cécile lui confie qu’Achille est adorable, elle a passé une super soirée.

Claire et Florent sont en voiture. Florent lui parle de leur week-end mais elle est ailleurs. Claire lui confie qu’elle repense à cette histoire avec Hélène. Elle a décidé d’aller voir quelqu’un pour se faire aider.



Becker parle à Cécile des avancées de l’enquête. Cécile l’interroge sur la mort d’Eva Angel. Il lui parle de la seule personne qu’ils n’ont pas pu identifier, il pense que c’est peut être « le fleuriste. Il lui montre la photo de Christophe de dos, elle ne semble pas le reconnaitre.

Au lycée, Lili pense à organiser un anniversaire surprise pour Louis. Elle demande à Kira s’ils peuvent faire ça chez elle. Kira dit qu’elle va demander, Thaïs lui reproche de se faire du mal et s’en va en séchant le cours de philo.

Damien remarque l’absence de Thaïs, il interroge Kira qui dit qu’elle ne sait pas pourquoi. Au cabinet, Johanna et Margot sont avec Antonin. Johanna interroge Margot sur Cécile, elle lui dit qu’elle va mieux et qu’elle s’est réconciliée avec Christophe. Elle lui parle d’Achille, Johanna ignore elle aussi son existence. Margot se dit désolée qu’elle l’apprenne comme ça mais Johanna précise qu’il a fait pire…

Kira essaie de raisonner Thaïs. Mais elle veut le faire réagir, elle est convaincue qu’il y a un truc entre eux. Pendant ce temps là, Dylan joue aux cartes avec Antonin. Il note que Charles n’est pas venu déjeuner. Dylan lui précise qu’il n’a pas envie de choisir entre eux. Il s’énerve et lui dit que s’il n’est pas capable de passer à autre chose, il a qu’à aller ailleurs.

Christophe est avec Achille. Il lui annonce qu’ils vont aller voir un match de basket. Et Achille lui parle de son soulagement pour son pote, même s’il doit tirer un trait sur son rêve de carrière pro.

Damien vient voir Thaïs. Elle lui dit cash qu’elle a séché son cours. Il devient froid quand Eve s’approche d’eux et part avec elle. Ils préparent la sortie scolaire, mais Damien est ailleurs…

Kira demande à Claire l’autorisation pour l’anniversaire de Louis. Elle se montre convaincante, Claire promet d’en parler à Florent.

Au commissariat, le légiste veut le dossier sur l’enquête des faux monnayeurs, il demande à Cross de lui sortir. Il pense qu’ils ont à faire à un médecin, un chirurgien ou en tout cas quelqu’un qui pratique la médecine.

Damien rentre chez lui, il regarde le numéro de Thaïs et hésite à l’appeler… Pendant ce temps là, elle aide son père à la pizzéria. Elle reçoit un sms de Damien, il veut la voir pour se parler.

Christophe et Cécile se promènent, une juge l’a appelé pour une expertise canine. Après son service, Thaïs retrouve Damien. Il lui explique qu’il y a un malentendu entre eux, c’est son prof et ils doivent trouver une distance. Thaïs insiste, elle affirme qu’ils ont attirés l’un par l’autre. Il nie et lui dit qu’il se passera rien entre eux. Thaïs l’embrasse, il ne la repousse pas !

Un si grand soleil du 5 octobre extrait, Thaïs et Damien le bisou

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

