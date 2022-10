Un si grand soleil du 25 octobre : Elise quitte Sofia (résumé épisode 1004 en avance)

1 ( 1 )

Un si grand soleil du 25 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1004 en avance – Que va-t-il se passer attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 25 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Sofia demande à Elise si elle va rentrer tard, elle lui explique que oui. Elle a beaucoup de boulot avec le meurtre du prof. Sofia demande à Elise qui est Fanny. Elle a lu son sms ! Elise lui reproche de fouiller dans son téléphone avant de lui dire que c’est une prof de sport du lycée. Sofia lui demande si elle a couché avec elle, Elise lui ment les yeux dans les yeux. Sofia n’a pas l’air de la croire, Elise lui reproche d’être parano et s’en va.







Becker annonce à la juge que le prof a été tué et pendu après sa mort pour faire croire à un suicide. Elle lui demande s’il a des suspects, il compte commencer par le père de Thaïs. Mais avec l’acharnement sur les réseaux sociaux, tout est possible. Becker veut faire une campagne de prélèvement d’adn au lycée Flaubert.



Johanna et Paul ont passé tout le week-end ensemble. Et Johanna lui propose un resto argentin ce soir. Quand elle évoque son ex, il affirme ne pas vouloir savoir. Johanna lui répond que sa vie d’avant l’intéresse, il ne répond pas et part travailler.

Guilhem et Sylvie préparent leur mariage, il voit les choses en grand et veut un feu d’artifices ! Aux Sauvages, Sofia est de très mauvaises humeur. Davia l’interroge, Sofia est convaincue qu’Elise lui a menti et qu’elle la trompe.

La police débarque au lycée. Elise et sa collègue expliquent la procédure à la proviseure, qui est sous le choc qu’il ait été assassiné. Elles ont besoin de son aide pour avoir les autorisations des parents pour les test adn. Elles vont ensuite interroger tout le monde.

Johanna et Guilhem travaillent ensemble. Elle l’interroge sur le mariage, ils ont déjà presque tout calé. Johanna aimerait venir accompagnée ! Elle lui explique qu’elle vient de rencontrer quelqu’un.

Alex interroge le père de Thaïs. Il lui annonce que c’est un meurtre. Il comprend qu’il est suspecté. Le père de Thaïs affirme ne jamais être retourné voir Damien. Au lycée, Thaïs est sous le choc d’apprendre qu’on a tué Damien. Kira la soutient.

Johanna se promène avec Paul, elle lui parle de son oncle et l’invite au mariage. Il trouve ça rapide mais accepte. Pendant ce temps là, Bertier et sa femme vont chez Sylvie pour rencontrer Guilhem. Ils vont acheter une bonne bouteille avant de les retrouver. Bertier est tendu, il connait déjà Guilhem et pas en bien… En plein diner il affirme que Guilhem passe sa vie a détruire celle des autres. En repartant, il explique à sa femme qu’il n’a aucune morale et qu’au moment de sa tentative de suicide, c’est lui qui avait fouiné dans sa vie.

Au commissariat, Elise semble en pleine réflexion. Elle rentre chez elle et attend Sofia. Elle décide de lui dire la vérité au sujet de Fanny ! Elise avoue que ça ne va pas depuis longtemps entre elles et lui annonce que c’est fini !

