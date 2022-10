Zone Évasion du 15 octobre : sommaire de votre magazine ce soir sur M6

5 ( 1 )

Zone Évasion du 15 octobre 2022 – M6 diffuse ce samedi soir un nouveau numéro du magazine d'Ophélie Meunier « Zone Évasion ». Ce soir, il a pour thème « Oktoberfest : le retour de la plus grande fête populaire du monde ».







Zone Évasion du 15 octobre « Oktoberfest : le retour de la plus grande fête populaire du monde »

C’est l’événement le plus attendu de la rentrée pour des touristes venus du monde entier : l’Oktoberfest revient après deux ans d’absence pour cause de crise sanitaire. Du 17 septembre au 3 octobre, sept millions de personnes se sont ruées à Munich, la capitale de la Bavière, en Allemagne, pour participer à la plus grande fête populaire du monde. Et les Français sont nombreux à répondre à l’appel ! Une grande célébration autour d’une spécialité locale : la bière. Avec, au programme : dégustation dans les mythiques chalets des meilleurs brasseurs du pays, concerts, fête foraine – l’une des plus grandes d’Europe -, cuisine bavaroise… dans une ambiance folklorique et familiale.

Anne et Pascal vont s’y rendre pour la quatrième fois. Ils vont, cette année encore, s’offrir une petite escapade en amoureux : shopping, attractions et visite de la vieille ville ainsi que du château de Louis II de Bavière, celui qui a inspiré Walt Disney pour son château de la Belle au Bois dormant !

Léo, Clément et Frédéric, 22 ans, ont voyagé en train de Saint-Étienne (Loire) pour rejoindre Munich. Durée du trajet : huit heures ! Les trois copains, techniciens dans l’industrie, comptent bien profiter de leur séjour mais ont un budget serré. Alors pas question d’aller à l’hôtel ! Ils logeront sous une tente, au Stoke Travel et, ils l’assument pleinement, ils misent surtout sur les rencontres.

D’ailleurs, depuis quinze ans, il n’y a pas un seul Oktoberfest sans le camping Stoke Travel. À sa tête : Toby Paramor, un Australien francophone de 38 ans. Derrière son étiquette de business man, l’homme est un vrai showman. Animations, jeux, ventes de costumes traditionnels… il organise même des concerts ! Résultat, son camping est devenu une adresse incontournable et, cette année, c’est encore dix-mille jeunes venus de tous les pays qui y ont réservé une nuit.

Pour Claude et Julien, la grande fête représente un enjeu particulier. Les deux amis, avec leurs compagnes respectives, sont à la tête d’une boulangerie à la française. Installés depuis cinq ans à Munich, l’affaire tourne bien grâce aux touristes. Et le succès est tel que, cette année, en plein Oktoberfest, ils s’apprêtent à ouvrir une deuxième boulangerie spécialisée dans la pâtisserie.

La tente Schottenhamel est une institution. Elle peut accueillir neuf-mille personnes. Ici, les chiffres donnent le vertige. Par jour, sont écoulés trois-mille poulets, vingt-mille saucisses, trente-mille litres de bières… Pour faire tourner la machine, cent-vingt cuisiniers en brigade, autant pour servir. En deux semaines, les serveurs peuvent gagner jusqu’à quatre-mille euros de salaire et pourboires. Car à l’Oktoberfest, l’argent coule aussi à flots. Entre ripailles et grande fête, c’est un énorme business pour toute la ville et ses habitants, estimé à un milliard d’euros de retombées.

« Oktoberfest : le retour de la plus grande fête populaire du monde », c’est ce soir dans « Zone Évasion » dès 21h10 sur M6.



