Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé du prime 6 ? (résumé + replay 14 octobre)

Danse avec les Stars, résumé du prime 6 de DALS du 14 octobre – C’est parti pour le sixième prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Camille Combal accueille le jury composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.







Et cette semaine, DALS a coupé le son ! Les couples se sont entraînés toute la semaine sans connaître le titre sur lequel ils réaliseront leur chorégraphie. Une bande-son rythmique leur a été fourni, similaire au rythme du titre de leur presta. Ils découvriront la chanson ce soir, 15min avant de s’élancer sur la piste de « Danse avec les Stars », ils pourront s’entrainer pendant environ 10min.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy ouvrent le bal sur un tango sur « Libre » d’Angèle. Ils ont pu s’entrainer 15min avant le début de ce prime ! François a trouvé que c’était excellent et la félicite. Marie-Agnès est du même avis, elle a adoré. Bilal annonce que c’était génial, et Chris parle d’un tango moderne et salue son côté leader de la compétition.







Les notes de Carla : Bilal 9, Marie-Agnès 9, Chris 8, et François 9, total 35pts.



Anggun et Adrien Caby enchainent avec un quick-step sur « I’ll be there for you », générique de la série « Friends ». Marie-Agnès lui donne quelques conseils techniques, mais elle salue l’énergie. François est d’accord sur l’énergie, mais reproche ses pieds levés. Chris salue son travail appliqué, mais note des soucis de cadre. Bilal la félicite même s’il en veut plus.

Les notes d’Anggun : Bilal 7, Marie-Agnès 6, Chris 6, et François 6, total 25pts. Ils vont donc en hot seat.

Florent Peyre et Inès Vandamme vont danser une rumba sur « Et un jour une femme » de Florent Pagny. Les parents de Florent sont présents, il danse pour eux. Chris reproche un souci de hanches même s’il note l’application. Marie-Agnès a été emportée par l’artistique. François a noté des soucis techniques.

Les notes de Florent : Bilal 6, Marie-Agnès 6, Chris 5, et François 5, total 22pts. Ils sont derniers.

Stéphane Legar et Candice Pascal dansent un charleston sur un titre de Bruno Mars. Le public et le jury sont debout ! Bilal a adoré, Marie-Agnès aussi et elle le remercie. François affirme qu’il a tout éclaté et veut ça à chaque fois. Chris affirme que ça fait plaisir.

Les notes de Stéphane : Bilal 9, Marie-Agnès 9, Chris 9, et François 9, total 36pts. Ils sont 1ers et déjà qualifiés pour le prochain prime !

Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent une samba sur un remix de CryJaxx. Marie-Agnès n’a pas été convaincue, Chris se dit embêté : il salue son engagement mais affirme qu’il n’y avait pas de technique ! Bilal confirme pour le côté technique mais lui aussi a aimé son engagement.

Les notes de Thomas : Bilal 6, Marie-Agnès 5, Chris 4, et François 5, total 20pts. Ils prennent la dernière place, Carla sort de la hot seat.

Billy Crawford et Fauve Hautot dansent une samba sur « Everybody » des Backstreet Boys. Tout le monde est debout ! François affirme que c’est un bonheur de le regarder, Marie-Agnès a trouvé ça exceptionnel, Chris explique qu’il ne trouve absolument rien à redire ! Et Bilal le félicite, il salue le fait qu’il est humble et touchant.

Les notes de Billy : Bilal 10, Marie-Agnès 10, Chris 9, et François 9, total 38pts. Ils prennent la tête et se qualifient.

Léa Elui et Christophe Licata dansent un contemporain sur « A fleur de toi » de Vitaa. François trouve qu’elle continue sa métamorphose, il croit en elle. Chris la félicite. Marie-Agnès a aimé, Bilal salue son évolution.

Les notes de Léa : Bilal 8, Marie-Agnès 8, Chris 7, et François 8, total 31pts. Ils sont qualifiés !

C’est donc Anggun, Florent Peyre, et Thomas Da Costa qui s’affrontent en face à face.

Danse avec les Stars, et le couple éliminé du prime 6 est…

Place au face à face. Les 3 couples passent pendant le public vote.

23h28 : arrivée de l’huissier de justice. Le public a choisi de sauver Thomas et Elsa ! Le jury a le destin des deux autres couples entre ses mains… Bilal sauve Florent, Marie-Agnès sauve Florent, François sauve lui aussi Florent, et Chris choisit Anggun. Anggun et Adrien Caby sont donc éliminés ce soir !

Rendez-vous le vendredi 21 octobre à 21h sur TF1 pour suivre le prime 7 de Danse avec les Stars saison 12.

