50mn Inside du 12 novembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 4 )

50mn Inside du 12 novembre, sommaire et reportages – Ce soir et comme tous les samedis, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1, comme chaque samedi, pour un numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 18h05 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 5 novembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👠 En Intimité avec Yanis Marschall. Immersion dans les coulisses de la Star Academy avec Yanis Marschall, le prof de danse révélation de cette nouvelle saison.

🎶 Le Portrait – Rencontre avec Camille Lellouche. Sa première interview depuis qu’elle est devenue mère.



Publicité





📺 La Story – Les Inconnus. Avant de se reformer le temps d’une soirée exceptionnelle, le trio revisite ses sketchs cultes.

50mn Inside du 12 novembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret des parcs d’attraction les plus fous des États-Unis.

📍 Le Document d’Inside : Cap sur les Baléares, découvrez Ibiza et Minorque en version automnale pour un week-end ensoleillé à deux heures de Paris.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note