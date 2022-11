50mn Inside du 19 novembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 10 )

50mn Inside du 19 novembre, sommaire et reportages – Ce soir et comme tous les samedis, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1, comme chaque samedi, pour un numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 18h05 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 19 novembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎥 En Intimité avec Gad Elmaleh. Dans son nouveau film « Reste un peu », actuellement au cinéma, le comédien et réalisateur se livre comme jamais et fait jouer sa sœur mais aussi ses parents, David et Régine Elmaleh. L’occasion de les rencontrer chez eux, dans la vraie vie, et de découvrir un autre Gad Elmaleh, tout en sensibilité.

✨ Le Portrait – Rencontre avec Gilbert Montagné, 70 ans, 50 ans de carrière et des tubes indémodables. Mais Gilbert Montagné c’est aussi cet homme résilient, qui a failli perdre la vie à la naissance, et qui a accompli ses rêves malgré son handicap, cultivant sans cesse une joie de vivre inébranlable.



🎶 La Story – « Libertine » de Mylène Farmer. Comment oublier ce clip de 10 minutes, sorti en 1986 ! Pour la première fois Mylène Farmer s’y dévoilait en rousse incendiaire, dans une mise en scène sulfureuse. 36 ans plus tard, alors que la chanteuse s’apprête à sortir son nouvel album, retour sur les secrets de Libertine.

50mn Inside du 19 novembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 sujet non communiqué

🎶 Chanteur : le rêve de leur vie

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

