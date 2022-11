Les mystères de l’amour du 19 novembre : Hélène et Nicolas font une découverte (résumé + vidéo épisode 14 en avance)

5 ( 8 )

Les mystères de l’amour du 19 novembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 14 de la saison 30 – Nouvel épisode de votre série du week-end « Les mystères de l’amour » ce samedi soir sur TMC. Hélène et Nicolas sont toujours à la recherche de Lisa et ils font une découverte surprenante…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Les mystères de l’amour du 19 novembre – résumé de l’épisode 14 saison 30 « Prédiction réalisée »

Alors qu’ils sont à la recherche de Lisa, la sœur de Jeanne, Hélène et Nicolas font une autre découverte très étonnante. Toute l’équipe du water sports est très inquiète. Victor a disparu. Stéphanie redescend de son petit nuage lorsque qu’elle apprend que Gaël et Ingrid se connaissent intimement.

Les mystères de l’amour du 19 novembre – les premières minutes de l’épisode

vidéo à venir



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est les samedis et dimanches soirs, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note