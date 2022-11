50mn Inside du 5 novembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 5 )

50mn Inside du 5 novembre, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque semaine, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce soir sur TF1, comme chaque samedi, pour un numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 5 novembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🎥 En coulisses avec Miss France

En coulisses avec les Miss 👑 : 30 prétendantes à la couronne et une nouvelle directrice Cindy Fabre. Le 17 décembre prochain aura lieu l’élection de notre nouvelle Miss France. Elles sont 30 prétendantes au titre, leurs visages ont été dévoilés cette semaine, à l’issue des élections régionales et c’est justement dans les coulisses d’une de ces élections, en Franche-Comté, que nous y avons retrouvé la nouvelle directrice des Miss, Cindy Fabre qui succède à Sylvie Tellier.

📸 Le Portrait – Matt Pokora

« Le centre du monde, c’est ma famille » Marié, père de deux enfants à 37 ans le chanteur Matt Pokora s’apprête à fêter ses 20 ans de carrière !



🎞 La Story – Starmania

50mn Inside du 5 novembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 La Réunion

Cette semaine, cap sur La Réunion ! 🇷🇪 Comme des milliers d’amateurs de défis, @denisbrogniart_off et d’anciens candidats de #kohlanta ont participé au Grand Raid de la Réunion, une course mythique qui fête cette année ses 30 ans ! L’occasion d’y découvrir La Réunion autrement.

📍 Le Document d’Inside : Le Tourisme Royal

Angleterre : De Londres à Windsor jusqu’à la campagne anglaise, la fascination pour la famille royale relance le tourisme ! C’est un pays qu’on n’envisage pas forcément pour les vacances, la météo y étant rarement garantie, et pourtant c’est une destination de nouveau en vogue. Un attrait qui s’explique par la fascination pour la famille royale, plus que jamais sous le feu des projecteurs cette année…

So british !

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

