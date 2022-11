Alex Hugo du 1er novembre : histoire et interprètes de l’épisode inédit de ce soir sur France 3

4.5 ( 8 )

Alex Hugo du 1er novembre 2022 – Samuel Le Bihan vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouvel épisode inédit de la série « Alex Hugo ».







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Publicité





Alex Hugo du 1er novembre 2022 : l’histoire

Le Mirambelle est ce qu’on appelle une réserve intégrale, un vaste parc naturel qui sert d’espace laboratoire à des spécialistes qui analysent comment la nature vit et évolue sans l’homme. Cette réserve, interdite à l’homme, est, à la base, protégée naturellement, car difficile d’accès ; même Alex et Angelo ne sont jamais venus là.

C’est pourtant au cœur de ce paradis protégé que l’on retrouve, un matin, le corps du jeune gardien de la réserve, le crâne fracturé ; il vivait seul et isolé dans un petit refuge au bord d’un lac d’altitude de l’espace protégé. Anna, la créatrice de la réserve, et quatre scientifiques en mission étaient les seules personnes censées se trouver dans cette immense zone coupée du monde extérieur… jusqu’à ce jour. Démarre alors une bien étrange enquête.

Interprètes et personnages

Au casting de cet épisode : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (Commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Fanny Guidecoq (Marjorie Blinsky), Pauline Pouchin (Alice Verger), Sébastien Libessart (Yvan), Hugo Dillon (Mickaël), Juliette Plumecocq-Mech (Anna Barois)…



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note