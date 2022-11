« Au plus près des requins » : votre documentaire ce soir sur France 2 (1er novembre 2022)

4.4 ( 7 )

« Au plus près des requins » :, c’est le documentaire inédit à découvrir ce soir, mardi 1er novembre 2022. Une plongée inédite dans le monde des requins, un grand voyage océanique avec trois femelles qui doivent donner la vie pour perpétuer leur espèce. Ces films racontent le plus mythique des prédateurs océaniques, issu d’une des plus anciennes lignées du monde animal… 400 millions d’années !







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







A 21h10 « Au plus près des requins », présentation

Pour donner la vie, certaines femelles requins se lancent dans de grands voyages. Des périples durant lesquels elles vont risquer leur vie. Elles devront s’orienter dans l’immensité des océans, se nourrir, trouver un partenaire, tisser des alliances, échapper à leurs prédateurs et parfois aux hommes.

Ainsi une jeune requin-marteau nous entraîne depuis l’archipel des Galápagos vers différentes îles au large du Costa Rica et de la Colombie. Une doyenne requin-baleine traverse le Pacifique une dernière fois pour mettre bas et une femelle grand blanc en exil quitte la côte sud-africaine pour rejoindre l’Australie.

Leurs odyssées sont l’occasion de découvrir la grande famille des squales, composée de plus de 400 espèces. Le requin le plus rapide, le roi de l’illusion, le nettoyeur des mers, ils sont tous différents, tous dotés de capacités aiguisées par des millions d’années d’évolution.

Nous découvrons des animaux sensibles et fragiles, bien loin de la caricature qu’en a faite Hollywood. Le danger pour les humains est tout autre : les requins sont gravement menacés et l’équilibre des océans avec.

A 22h45 « Requins, l’aventure secrète », présentation

Ce film raconte une aventure qui a duré plus de trois ans autour du globe. Le pari fou d’une équipe de tournage et de scientifiques qui tente de percer les secrets des requins.

Le Il leur a fallu relever d’immenses défis en termes de prises de vue, de technologie et d’informations scientifiques pour approcher ces squales. Comment ne pas effrayer le requin-marteau ? Comment se protéger du requin blanc ? Comment suivre l’immense requin-baleine ?

Pauline et Frédéric, les réalisateurs, et Alexandre, le producteur, se sont associés à des chefs opérateurs spécialisés et à des biologistes, parmi les meilleurs au monde. Ils ont développé un prototype de caméra unique pour l’occasion. Une manière d’avoir des images inattendues et d’aider la science.

Un tournage animalier sous l’eau, même sous les tropiques, n’est jamais un séjour paisible…



VIDÉO la bande-annonce

