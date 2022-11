La France a un incroyable talent du 1er novembre : 3ème soirée d’auditions sur M6

4.4 ( 7 )

La France a un incroyable talent du 1er novembre – Ce mardi soir et comme chaque semaine, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 de La France a un incroyable talent avec une troisième soirée d’auditions. La compétition continue ! Après deux semaines de show et déjà deux Golden Buzzers distribués, une nouvelle vague de candidats s’élance ce soir avec l’objectif de décrocher un maximum de « oui » du jury.







A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 1er novembre – le programme de la 3ème soirée d’auditions

Charlotte : Charlotte bat le record du candidat le plus âgé de l’histoire de l’émission. Professeure de yoga dans le Cher, notre nouvelle doyenne nous fera ce soir une démonstration… du haut de ses 99 ans (« et demi ») !

Oscar & Tiffany : Originaires de Colombie, Oscar et Tiffany forment un duo de danseurs de salsa aussi incroyable que touchant. Jumeaux, gay pour le premier, femme transgenre pour la seconde, Oscar et Tiffany ont dû traverser bien des difficultés pour continuer à vivre de leur art dans leur pays.



Alexis Couvelaire : Carrossier de métier, Alexis voue une passion parallèle pour le chant depuis sa plus tendre enfance. Sa particularité ? Jusqu’à il y a un an et demi, personne ne l’avait jamais vu ou entendu chanter !

Nouille : Autre candidat aux incroyables cordes vocales, Nouille interprètera « à chat façon » une reprise de Hallelujah, de Léonard Cohen.

Enfin, notre série de numéros extérieurs se poursuivra avec un escapologiste de renom : Danny Zzzz. Ce cascadeur canadien sera menotté et enchainé dans un sac cadenacé, lui-même placé dans une caisse en bois suspendue à 60m de hauteur. Il n’aura qu’1 minute 30 pour se défaire de ses liens avant que la caisse ne soit lâchée à pleine vitesse dans le vide.

La France a un incroyable talent du 1er novembre – extrait vidéo

Oscar et Tifanny sont jumeaux et forment un incroyable duo qui épate le jury !

