Coupe du Monde 2022 : suivre Suisse / Cameroun en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde 2022, Suisse / Cameroun en direct, live et streaming ce jeudi 24 novembre 2022 – Jour 5 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce jeudi. Après la défaite surprise de l’Allemagne et les victoires de l’Espagne et de la Belgique hier, premier match groupe G ce matin. La Suisse est opposée au Cameroun.







A suivre ce matin à partir de 10h45 sur beIN Sports, coup d’envoi à 11h.







Le match se déroulera en direct du Al Janoub Stadium, à Al Wakrah. La Suisse affronte le Cameroun en match d’ouverture du Groupe G. Les deux pays se rencontrent pour la toute première fois.

Lors de quatre de ses cinq dernières participations à la Coupe du Monde, la Suisse a atteint la phase à élimination directe. Le parcours de la Nati ne s’est arrêté après la phase de groupes qu’en 2010 en Afrique du Sud.

Suisse / Cameroun – Composition des équipes

Suisse (composition probable) : Yann Sommer – Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Silvan Widmer – Djibril Sow, Granit Xhaka, Remo Freuler – Ruben Vargas, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri



Cameroun (composition probable) : Andre Onana – Nouhou Tolo, Nicolas N’Koulou, Jean-Charles Castelletto, Collins Fai – Karl Toko Ekambi, Martin Hongla, Olivier Ntcham, Bryan Mbeumo – Eric Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar

Suisse / Cameroun en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 10h45. Coup d’envoi de la rencontre à 11h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Suisse / Cameroun, match de la cinquième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce jeudi 24 novembre 2022.

