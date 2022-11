Ici tout commence du 24 novembre : Greg remonté contre Eliott (résumé + vidéo épisode 538)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 24 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 538 – La tension monte d’un cran entre Greg et Eliott ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Alors qu’Eliott a préféré être en binôme avec Jude pour les évaluations, Greg est remonté et jaloux…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 24 novembre – résumé de l’épisode 538

Entre Greg et Eliott, la situation est toujours tendue. Hortense joue au cupidon et tente le tout pour le tout pour les rabibocher. Mais, la communication semble fermée entre eux deux. Greg a-t-il raison d’autant douter de son petit-ami ? Le chef Landiras lance un nouveau défi aux élèves.

De son côté, Salomé surprend Thomas dans une situation très gênante. Et Clotilde ne sait plus qui croire…



Ici tout commence du 24 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

