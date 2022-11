Danse avec les Stars : quel couple a été éliminé en demi-finale ? (résumé + replay 4 novembre)

4.5 ( 8 )

Danse avec les Stars, résumé de la demi-finale de DALS du 4 novembre – C’est parti pour la demi-finale de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, DALS accueille un invité d’honneur : Matt Pokora, le gagnant de la saison 1 ! Les couples devront ce soir reproduire quatre figures issues des prestations de Matt lors de sa saison !







Matt Pokora ouvre la soirée avec un medley de ses plus grands tubes. Camille Combal se réjouit du retour de Matt et il accueille ensuite les juges : Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont les premiers à passer ce soir, ils dansent une samba sur « Crazy in love » de Beyoncé. François salue la réussite du porté, il l’a trouve envoutante, il l’a félicite. Marie-Agnès parle d’une performance, elle l’a trouvée à l’aise et la remercie. Mais Chris note du stress et des soucis de rythme. Bilal a trouvé que c’était génial !

Les notes de Carla : Bilal 10, Marie-Agnès 9, Chris 8, et François 8. Total 35pts.



Thomas Da Costa et Elsa Bois enchainent, ils dansent une contemporaine sur un titre de Slimane. Marie-Agnès trouve que le contemporain lui va super bien, elle le remercie. Chris annonce que c’était sa meilleure danse de la saison ! Il l’a trouvé connecté et affirme que le travail paie. François a adoré également, il note ses gros progrès.

Les notes de Thomas : Bilal 8, Marie-Agnès 8, Chris 8, et François 7. Total 31pts.

Place à Billy Crawford et Fauve Hautot, qui dansent un paso avec eux aussi leur figure de Matt. Et Billy a souffert d’un lumbago cette semaine. Bilal lui demande comment il va, Billy avoue qu’il avait hyper mal mais il a kiffé. Bilal a adoré, il le félicite ! Chris parle d’un paso ultra moderne, il a vu une performance qu’il a adoré. Marie-Agnès a trouvé ça incroyable. Chris ajoute qu’il le félicite pour le porté qui était basé sur le dos ! François annonce qu’il aurait besoin d’un bouton 11 ! Il le félicite. Billy est en larmes.

Les notes de Billy : Bilal 10, Marie-Agnès 10, Chris 9, et François 10. Total 39pts.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué dansent une rumba. Marie-Agnès a trouvé ça magnifique, elle a noté quelques erreurs dont une sur le porté (figure imposée). Chris explique que les places en finale sont compliquées à aller chercher, il lui dit bravo pour sa choré mais il a trouvé qu’il n’était pas dans le rythme. Bilal se dit très séduit même s’il est d’accord avec Chris. François n’est pas d’accord, il a trouvé ça super.

Les notes de Stéphane : Bilal 9, Marie-Agnès 8, Chris 7, et François 9. Total 33pts.

Thomas et Elsa sont donc directement en face à face tandis que les autres vont danser une deuxième fois.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy dansent un quick-step. Chris pense que c’est une bonne performance en terme d’énergie mais ça a manqué de connexion. Marie-Agnès parle d’une très belle performance.

Les notes de Carla : Bilal 9, Marie-Agnès 8, Chris 7, et François 8. Total 32pts.

Billy Crawford et Fauve Hautot dansent une rumba. François le félicite, Bilal a vu des toutes petites pertes d’équilibre mais c’est une très belle rumba malgré la blessure. Chris regrette un problème de rythme, il pense que les couples se laisse bouffer par le stress.

Les notes de Billy : Bilal 9, Marie-Agnès 9, Chris 8, et François 9. Total 35pts.

Stéphane Legar et Calisson Goasdoué dansent un paso. Marie-Agnès a adoré ! Chris se dit embêté, pour lui c’était bien artistiquement mais pas techniquement. François est d’accord avec Chris mais il était emballé quand même.

Les notes de Stéphane : Bilal 8, Marie-Agnès 10, Chris 6, et François 9. Total 33pts.

Billy et Fauve sont donc les premiers qualifiés pour la grande finale de cette saison 12 de Danse avec les Stars.

Danse avec les Stars, et le couple éliminé de la demi-finale est…

Place au tout dernier face à face de la saison. Les 3 couples passent pendant que le public vote.

23h24 : arrivée de l’huissier de justice, qui précise que c’était très serré. Le public a choisi de sauver Carla et Pierre ! Le jury doit donc choisir entre Thomas et Stéphane. Bilal sauve Stéphane, Marie-Agnès sauve Stéphane, Chris sauve Stéphane et François vote pour Thomas. Et le couple éliminé ce soir aux portes de la finale, c’est donc Thomas Da Costa et Elsa Bois.

Rendez-vous le vendredi 11 novembre à 21h sur TF1 pour suivre la grande finale de Danse avec les Stars saison 12.

