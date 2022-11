Demain nous appartient du 15 novembre : Anna arrêtée par la police (résumé + vidéo épisode 1317 en avance)

5 ( 7 )

Demain nous appartient du 15 novembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1317 de DNA – Anna est arrêtée par la police ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Karim ne comprend pas : qu’est-ce que faisait Anna devant l’appartement où il planquait Romy ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 15 novembre – résumé de l’épisode 1317

Karim et Anna reçoivent la visite de Lisa et Martin. Anna doit les suivre au commissariat pour répondre à quelques questions au sujet de la disparition de Romy… Son téléphone a borné prêt de son logement. Au Spoon, Mona fait une gaffe… Judith découvre que Jordan et Marianne ont passé la soirée ensemble !

De son côté, Rayane fait justice lui-même. Et Jordan et Marianne tirent les avantages de leur nouvelle amitié. Quant à Alex, il confie à Emma une nouvelle mission.



Demain nous appartient du 15 novembre – vidéo extrait de l’épisode

