Plus belle la vie du 17 novembre : Barbara révèle le sexe et le prénom du bébé (résumé épisode 4663 en avance)

4.3 ( 6 )

Plus belle la vie du 17 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4663 en avance – Alors que la fin de votre série marseillaise « Plus belle la vie » approche, si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 17 novembre 2022.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 17 novembre : Betty et Kilian heureux

Betty se réveille aux côtés de Kilian dans le studio au dessus du bar. Elle se lève et décide d’aller faire l’ouverture du bar pour laisser Kilian dormir… Elle s’occupe de Charles, qui veut un café avec un croissant et un jus d’orange pressé. Kilian la trouve au top et toute la journée elle reste aider au bar. Noé les voit ensemble derrière le bar, il s’excuse auprès de Betty pour ne pas avoir assuré. En fin de journée, Kilian propose à Betty de s’installer avec lui dans l’appartement ! Betty pense que c’est peut être trop rapide mais elle accepte et lui confie qu’elle aimerait que tout ça ne s’arrête jamais.

Au commissariat, Barrault explique que Samia avait découvert ses origines. Il voulait juste la faire taire et acheter son silence… Il affirme que Marcus a outrepassé ses ordres en la tuant. Jean-Paul, sous le choc, s’emporte et lui explique qu’à cause de lui sa fille grandit sans sa maman. Xavier Revel promet à Jean-Paul qu’il enverra Barrault en prison coûte que coûte. Et il lui annonce qu’il a réussi à obtenir que Samia soit décorée de la Légion d’Honneur à titre posthume. Plus tard, Jean-Paul dit au revoir au fantôme de Samia. Elle veut que ça soit lui qui la décore et lui demande de faire en sorte que Lucie ne l’oublie pas… Ils pleurent et se prennent dans les bras.

La famille Nebout se retrouve. Patrick est aux petits soins pour Babeth et Yolande est de retour d’Espagne, où elle a vu Valentin. Ils sont plus heureux que jamais d’être tous réunis, avec Emilie et Léa.

Barbara passe une nouvelle échographie alors que tout le Mistral parie sur le sexe du bébé, sauf Abdel qui préfère se tenir à l’écart. Gabriel parle du pari à Barbara… Elle finit par annoncer à tout le monde qu’elle attend un petit garçon ! Et côté prénom, Barbara choisit de l’appeler… Yaël !

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Barbara abandonnée par Abdel (vidéo PBLV épisode n°4664)



Publicité





Plus belle la vie du 17 novembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : un clap de fin pas définitif ? La productrice redonne espoir aux fans !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note